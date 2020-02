Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wird vorgestellt

Alfred Gislason. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Isländer Alfred Gislason wird am Freitag in Hannover als neuer Handball-Bundestrainer vorgestellt. Der 60-Jährige ist Nachfolger von Christian Prokop, von dem sich der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag getrennt hatte. Gislason, zuletzt Trainer beim THW Kiel, erhält einen Vertrag bis zur EM 2022. Erste große Bewährungsprobe für den neuen Coach ist das Olympia-Qualifikationsturnier vom 17. bis zum 19. April in Berlin. Seine Arbeit als Bundestrainer wird der Isländer mit dem am 9. März beginnenden Lehrgang der Nationalmannschaft aufnehmen. Das erste Länderspiel steht dann am 13. März (18.00 Uhr/ARD) gegen die Niederlande an.

