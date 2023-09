Hammerskins Deutschland auch in Bremen vertreten

Bremen (dpa/lni) –

Der inzwischen verbotene rechtsextremistische Verein Hammerskins Deutschland ist auch im Land Bremen vertreten. Dort gibt es das sogenannte Hammerskin Chapter Bremen, wie die Sprecherin des Bremer Innenressorts der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Das Anhängerpotenzial der Ortsgruppe, die zu den ältesten in Deutschland gehört, bewegt sich den Angaben nach im niedrigen zweistelligen Bereich. Ein Großteil der Anhänger stammt allerdings nicht aus Bremen, sondern aus Niedersachsen und aus dem europäischen Ausland. Treffen und Konzertveranstaltungen veranstaltete die Gruppe regelmäßig außerhalb Bremens.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den Verein Hammerskins Deutschland einschließlich seiner regionalen Ableger und der Teilorganisation Crew 38 am Dienstagmorgen verboten, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums hervorgeht. Einsatzkräfte durchsuchten seit dem Morgen Wohnungen von Vereinsmitgliedern in zehn Bundesländern. In Niedersachsen und Bremen wurden der Mitteilung zufolge keine Wohnungen abgesucht. Die Hammerskins Deutschland sollen über rund 130 Mitglieder verfügen.