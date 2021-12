Hameln und Osnabrück sagen Weihnachtsmärkte ab

Hameln/Osnabrück (dpa/lni) – Wegen mangelnder Publikumsnachfrage schließen die Städte Osnabrück und Hameln ihre Weihnachtsmärkte. In Hameln soll der Markt bereits am 3. Dezember schließen, in Osnabrück am kommenden Sonntag, wie die Kommunen am Donnerstag mitteilten.

Nach Einführung der 2G-plus-Regel seien in beiden Städten die Umsätze auf den Weihnachtsmärkten deutlich eingebrochen. Der Weihnachtsmarkt trage sich wirtschaftlich nicht mehr, sagte die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Besucher müssen inzwischen aufgrund der Corona-Lage neben einem Nachweis ihrer Impfung oder Genesung auch einen aktuellen Testnachweis vorlegen.

