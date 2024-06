Hamburgs Wirtschaftsförderung sichert Tausende Arbeitsplätze

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage ist die Zahl der Firmen-Neuansiedlungen in Hamburg im vergangenen Jahr gesunken. 45 Unternehmen hätten 2023 mithilfe der Wirtschaftsförderung einen neuen Standort in der Hansestadt geschaffen – sieben weniger als im Vorjahr, sagten Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Hamburg-Invest-Geschäftsführer Rolf Strittmatter am Dienstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die mithilfe der Wirtschaftsförderung neu geschaffenen Arbeitsplätze sanken den Angaben zufolge von 2421 auf 1392.

7471 Jobs konnten durch die Wirtschaftsförderungen in Hamburg gesichert werden, das waren knapp 2500 mehr als im Vorjahr. Somit fiel die Arbeitsplatzbilanz 2023 mit insgesamt 8863 neuen oder gesicherten Jobs deutlich besser aus als im Jahr zuvor (7398). Leonhard sprach in diesem Zusammenhang von einem insgesamt guten Erfolg. «Damit binden wir Fachkräfte langfristig in Hamburg.»

Fokus der Wirtschaftsförderung liegt auf skandinavischen Unternehmen

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage gewinnen vor allem Allianzen mit europäischen Staaten immer mehr an Bedeutung – insbesondere in Skandinavien, sagte Leonhard. «Hamburg als südlichste Metropole Skandinaviens ist dabei für unsere Nachbarn im Norden ein attraktiver Standort für den Zugang zum deutschen und europäischen Markt.» Neben der geografischen Nähe gebe es auch strategische Gemeinsamkeiten. «Dazu zählen die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, Klimaziele, Mobilität oder Investitionen in grüne Technologien.»

930 Unternehmen (2022: 954) wurden im vergangenen Jahr von der Wirtschaftsförderung betreut. Die Zahl der Firmen, bei denen dies zu einer Expansion führte, stieg im Vergleich zum Vorjahr um eine auf 40.

Gut 24 Hektar an Flächen konnten durch Hamburg Invest zur Verfügung gestellt werden – davon 16,3 Hektar städtische Flächen. Das Investitionsvolumen sank von 828 Millionen Euro in 2022 auf 502 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Große Hebeleffekte durch neue oder gesicherte Arbeitsplätze

Strittmatter zeigte sich mit dem Jahresergebnis zufrieden – «zumal vor dem Hintergrund des nach wie vor gedämpften Investitionsklimas durch das hohe Zinsniveau und Preissteigerungen bei Bau- und Energiekosten».

Zudem würden durch die neuen oder gesicherten Arbeitsplätze weitere geschaffen oder abgesichert, sagte Strittmatter. «Diese Konsumeffekte hebeln weitere Effekte in anderen Branchen und Industrien und führen zu einem Arbeitsplatzeffekt von 17.000 im letzten Jahr.» Da diese Menschen auch Steuern zahlten, ergäben sich aus der Wirtschaftsförderung zudem fiskalische Effekte in Höhe von 150 Millionen Euro.

Opposition warnt vor Schwächung des Wirtschaftsstandorts

Für Götz Wiese, Wirtschaftsexperte der CDU-Bürgerschaftsfraktion, machen die Zahlen vor allem eines deutlich: «Der Wirtschaftsstandort Hamburg droht durch SPD und Grüne nachhaltig geschwächt zu werden. Weniger Neuansiedlungen, weniger neu geschaffene Arbeitsplätze im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Investitionen bleiben hinter 2022 zurück.» Besonders bitter sei das Fehlen weithin sichtbarer Neuansiedlungen. «Die Ausrede, dass Hamburg als Stadtstaat über begrenzte Flächen verfügt, lasse ich hier nicht gelten. Immerhin hat Hamburg Invest noch 70 Hektar im Bestand.»