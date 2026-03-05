Hamburgs Webcam-Storchenpaar ist wieder da

Hamburg (dpa/lno) –

Das Webcam-Storchennest in Hamburger Stadtteil Curslack ist wieder besetzt: Das Storchenpaar Fiete und Jette hat sich gefunden und das Nest bezogen. Fiete war bereits seit dem 23. Februar wieder in Hamburg, Jette landete am Mittwoch im Nest, wie der Naturschutzbund Nabu Hamburg mitteilte. «Zurzeit sind die beiden nur wenig im Nest zu beobachten. Die Vögel verbringen die Zeit vor allem mit der Nahrungssuche in der Umgebung», sagte Jürgen Pelch, Storchenbetreuer des Nabu Hamburg. Er betreut die Hamburger Störche seit vielen Jahrzehnten.

Das Anklicken des Livestreams und Beobachten der Störche dürfte sich bereits lohnen. «Bei diesem warmen Wetter wird das Brutgeschäft schon bald losgehen.» 2025 hatten Fiete und Jette drei Jungtiere großgezogen.

Das Webcam-Paar ist eines von zahlreichen Storchenpaaren, die ihren Frühling und Sommer in Hamburg verbringen. 2025 zogen dem Nabu Hamburg zufolge auf dem Gebiet der Hansestadt 45 Storchenpaare etwa 100 Küken groß. Die meisten Paare brüteten erfolgreich in den Vier- und Marschlanden, vier weitere im Süderelberaum und jeweils ein Paar in Fischbek sowie Sülldorf.