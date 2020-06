Ties Rabe (SPD), Senator für Schule und Berufsbildung in Hamburg, gibt im Rathaus ein Staterment. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will die Grundschulen in der Hansestadt nach den Sommerferien wieder normal öffnen. Dies teilte die Behörde nach einem Digital-Symposium mit Bildungsministern anderer Bundesländer und Wissenschaftlern am Freitag mit.