Hamburgs Schulen stellen mehr als 1.000 neue Lehrkräfte ein

Seit Jahrzehnten wurden laut Hamburger Schulbehörde nicht so viele Lehrkräfte eingestellt (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Schulen haben im aktuellen Schuljahr 2024/25 bislang 1.005 neue Lehrkräfte eingestellt. «Hamburgs Schulen und unser Schulsystem sind für Lehrkräfte offensichtlich sehr attraktiv, die Schulen können insgesamt weit mehr als die im Schnitt pro Jahr benötigten 900 neuen Lehrkräfte einstellen», sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) laut Mitteilung bei einem Senatsempfang im Hamburger Rathaus. Man habe so teilweise auch Vakanzen aus Vorjahren besetzen können.

«Seit Jahrzehnten wurden nicht so viele neue Lehrkräfte eingestellt», sagte die Senatorin. Das sei angesichts des bundesweiten Lehrkräftemangels ein großer Erfolg. 908 der 1.005 neu in diesem Schuljahr eingestellten Lehrkräfte seien unbefristet beschäftigt, in der Regel als Beamte. Nach wie vor sei der Beruf weiblich geprägt: 75,1 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte seien weiblich.

«Auch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gab es noch nie so viele wie heute», berichtete Bekeris. Insgesamt absolvieren den Angaben zufolge zurzeit 1.357 Lehrkräfte ihren 18-monatigen Vorbereitungsdienst. «Davon unbenommen bleibt, dass einzelne Schulen leider auch weiter ihre Personalbedarfe nicht wie gewünscht decken können.» Physik, Informatik oder Mathematik seien auch in der Hansestadt weiter Mangelfächer.