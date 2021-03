Hamburgs neue erste Klassen mit Aufnahmerekord

Eine Lehrerin schreibt in einer Grundschule Wörter an eine Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die künftigen ersten Klassen der staatlichen Hamburger Grundschulen verzeichnen einen neuen Aufnahmerekord. 16 278 neue Erstklässler (Vorjahr 15 428) werden nach den Sommerferien eingeschult, 334 Schüler mehr als im vergangenen Jahr und rund 2200 mehr als vor fünf Jahren, teilte die Schulbehörde am Montag mit. Trotz des Schülerrekords und der freien Schulwahl sei es der Schulbehörde und den Schulleitungen gelungen, dass rund 96 Prozent der Erstklässler an ihrer Wunschschule eingeschult werden können. Möglich geworden sei das durch das Schulbauprogramm der vergangenen Jahre und die Nutzung von Raumreserven an den Schulen.

Hamburger Schulbehörde