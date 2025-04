Hamburgs Meffert bricht sich die Nase

Mallorca (dpa) –

Der Hamburger SV bangt vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg um den Einsatz von Jonas Meffert. Der Mittelfeldspieler hat sich im Kurztrainingslager der Norddeutschen auf Mallorca im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen und ist bereits zurück nach Hamburg gereist. Meffert (30) war mit Emir Sahiti zusammengeprallt. Der Rest des Teams fliegt am Mittwoch nach einer letzten Trainingseinheit zurück. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) steht die Partie beim 1. FC Nürnberg an.