Hamburgs Inzidenz leicht gestiegen: 33 neue Infektionen

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist am Sonntag leicht gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 14,0 an. Am Vortag hatte der Wert bei 13,5 gelegen, vor einer Woche bei 10,8. Die Behörde meldete 33 bestätigte Neuinfektionen. Das sind genauso viele wie am Samstag und 6 mehr als vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hamburg nachweislich 77.939 Menschen infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten 75.800 als genesen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Hamburg beträgt unverändert 1605.

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach letzten verfügbaren Informationen vom Freitag 28 Covid-19-Patienten behandelt. 16 von ihnen lagen auf Intensivstationen, wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte.

Nach RKI-Angaben wurden bis einschließlich Freitag 1.111.589 Menschen in Hamburg mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft – das entspricht 60,2 Prozent der Einwohner. Im Ländervergleich liegt Hamburg damit auf Rang sieben. Vollständigen Impfschutz haben 816 246 Hamburger und damit 44,2 Prozent der Einwohner. Damit kommt die Hansestadt auf Platz 13.

© dpa-infocom, dpa:210718-99-425756/2

Corona-Zahlen Hamburg

RKI-Zahlen

RKI-Dashboard

RKI-Impfquoten

Divi-Intensivregister

Informationen zur Corona-Schutzimpfung

KBV-Plattform Impfterminservice.de

Impfdashboard