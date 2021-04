Hamburgs Hausärzte können mit Corona-Impfungen beginnen

Eine Spritze wird mit dem Corona Impfstoff von Biontech aufgezogen. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Corona-Impfungen sollen von dieser Woche an auch von den Hamburger Hausärzten angeboten werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg will am Dienstag Details der geplanten Impfaktion bekanntgeben. Der Impfstoff werde bis Mittwoch ausgeliefert, teilte ein Sprecher der Vereinigung mit. Nach früheren Angaben der Gesundheitsbehörde sollen jetzt Menschen im Alter zwischen 75 und 80 Jahren geimpft werden.

Bundesweit sollen sich 35 000 Hausarztpraxen beteiligen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Ostern angekündigt hatte. Für die erste Woche haben die Praxen demnach 1,4 Millionen Dosen bestellt. Geliefert werden sollen entsprechend den Planungen von Bund und Ländern 940 000 Dosen. In den ersten beiden Wochen werde in den Praxen ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer eingesetzt, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210405-99-91968/2

