Hamburgs Hausärzte beginnen ab Mittwoch mit Corona-Impfungen

Eine Corona-Schutzimpfung wird durchgeführt. Foto: Markus Schreiber/AP POOL/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Hausärzte beginnen in dieser Woche mit Corona-Impfungen in ihren Praxen. Von den 940 000 Impfdosen, die Bund und Länder erwarteten, würden schätzungsweise 20 000 auf Hamburg entfallen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH), Walter Plassmann, am Dienstag. Wie viele der 1200 Hamburger Hausarztpraxen sich an der Aktion beteiligen, könne niemand sagen.

Grundsätzlich sei die Impfung in den Praxen die Normalität in Deutschland. «Das Impfen kehrt dahin zurück, wo es eigentlich hingehört», sagte Plassmann. Wegen der laufenden Auslieferung des Impfstoffs werde es nicht vor Mittwochmittag mit den Impfungen losgehen, ergänzte der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KVHH, Dirk Heinrich.

Zunächst werde in den Praxen nur der Biontech-Impfstoff eingesetzt. Plassberg appellierte an die Bürger, sich nicht von sich aus in den Praxen zu melden. Die Ärzte würden sich bei ihren Patienten melden. Andernfalls drohten die Praxen lahmgelegt zu werden. Die Impfpriorisierung sieht vor, dass zurzeit hauptsächlich Menschen über 75 Jahren geimpft werden.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-99612/2

