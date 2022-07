Hamburgs Handwerk sucht händeringend angehende Klimaexperten

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts des Fachkräftemangels in der Wirtschaft sucht das Hamburger Handwerk händeringend angehende Klimaexperten. Über alle Berufe hinweg bieten Betriebe aktuell 1369 freie Lehrstellen, 688 davon bereits für das Jahr 2023, wie die Handwerkskammer am Freitag mitteilte. «Besonders gesucht sind junge Menschen, die beruflich zum Gelingen der Klimawende beitragen möchten, zum Beispiel Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima, Elektronikerinnen, Dachdecker oder Mechatronikerinnen für Kältetechnik», sagte Kammerpräsident Hjalmar Stemmann laut Mitteilung.

Dem Hamburgischen Klimaschutzgesetz zufolge müssen von 2023 alle Neubauten mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Für Bestandsgebäude, bei denen das Dach vollständig erneuert wird, gilt die Pflicht von 2025 an. Bereits seit Mitte 2021 muss bei einem Heizungstausch ein Mindestanteil der Wärme aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Damit kommt auf Handwerker in der Hansestadt eine Welle von Aufträgen zu. Stemmann weist immer wieder darauf hin, dass dem riesigen, energetisch zu sanierenden Gebäudebestand in der Hansestadt eine überschaubare Zahl im Klimaschutzhandwerk spezialisierter Fachleute gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund hatten Umweltbehörde und Handwerkskammer vor knapp einem halben Jahr einen Runden Tisch zur Gewinnung von Fachkräften für Klimaberufe ins Leben gerufen.