Hamburgs Handballer zurück in der Trainingshalle

Hamburg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg ist in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. «Es macht Spaß, die Jungs wiederzusehen», sagte Trainer Torsten Jansen nach der ersten Einheit in der Trainingshalle im Hamburger Volkspark.

Mit dabei waren auch Dominik Axmann und Andreas Magaard, die in der vergangenen Serie mit langwierigen Knieverletzungen ausgefallen waren. Der Däne Casper Mortensen (Achillessehne) und der norwegische Neuzugang Robin Haug trainierten nur dosiert. Torhüter Robin Haug (von Elverum HB) wird den Saisonauftakt nach seinem Kreuzbandriss verpassen.

Neu im Team der Hamburger, die erst Anfang Juni vor dem Schiedsgericht die Lizenz für die Spielzeit 2024/25 erhalten hatten, sind zudem U21-Weltmeister Moritz Sauter (Füchse Berlin), der ägyptische Schlussmann Mohamed El-Tayar (HBW Balingen-Weilstetten) sowie Levin Unbehaun und Ben Levermann aus dem eigenen Nachwuchs.

Viel Verantwortung für Zugang Moritz Sauter

Besonders auf Sauter wird viel Verantwortung zukommen. Nach dem Weggang des Niederländers Dani Baijens zum französischen Dauermeister Paris Saint-Germain soll der 21-Jährige gemeinsam mit Leif Tissier das Spiel der Hanseaten steuern. «Er ist aber ein ganz anderer Spielertyp», nahm Jansen schon Last von Sauters Schultern.

Beim Aufgalopp des Tabellen-Neunten der abgelaufenen Saison fehlte El-Tayar ebenso wie der ungarische Rückraumspieler Zoran Ilic. Beide sind mit ihren Nationalmannschaften bei den Olympischen Spielen in Paris.

Zum Saisonauftakt treten die Hamburger am 6. September (19.00 Uhr/Dyn) bei Frisch Auf Göppingen an. Das erste Heimspiel wird dann gleich ein dicker Brocken. Am 15. September ist der deutsche Meister SC Magdeburg zu Gast in der Arena im Volkspark.