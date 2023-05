Hamburgs Handballer verlängern vorzeitig mit Jacob Lassen

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Vertrag mit Rückraum-Linkshänder Jacob Lassen vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das teilte der Club am Samstag vor dem Nordderby gegen den THW Kiel mit. Der Vertrag des 27-jährigen dänischen Nationalspielers, der aktuell nach einem Schlüsselbeinbruch pausiert, läuft jetzt bis zum 30. Juni 2026.

«Jacob ist in seiner ersten Spielzeit bei uns voll eingeschlagen und hat uns mit seinen Leistungen zu 100 Prozent überzeugt. Für uns war sehr früh klar, dass wir ihn auch über die Saison 2023/24 hinaus in unserem Trikot sehen wollen», wurde HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Wir sind eine junge Mannschaft, die noch viel Potenzial hat. Wir haben gerade erst angefangen uns zu finden. Wer weiß, wo unser Weg noch hinführen kann», sagte Lassen zu seiner Vertragsverlängerung.