Hamburgs Handballer unterliegen den Rhein-Neckar Löwen

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat sein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren. Für die Hanseaten gab es am Samstag eine 32:36 (15:19)-Niederlage. Vor den 6741 Zuschauern waren der Hamburger Casper Mortensen und der Mannheimer Niclas Kirkelökke mit je zehn Treffern die besten Werfer.

Ohne ihre verletzten Rückraumspieler Dani Baijens (Handbruch) und Dominik Axmann (Kreuzbandriss) taten sich die Gastgeber in der Anfangsphase sehr schwer. Juri Knorr dagegen organisierte das Spiel der Löwen mit viel Übersicht. In der 19. Minute führten die Gäste mit 15:8, und HSVH-Trainer Torsten Jansen nahm schon seine zweite Auszeit.

Richtig Fahrt nahm das Hamburger Spiel erst nach der Pause auf. Mit vier Toren in Serie gelang der Ausgleich zum 19:19 (34.). Starker Rückhalt in dieser Phase war Schlussmann Jens Vortmann, der unter anderem einen zu lässig ausgeführten Siebenmeter-Heber des Mannheimers Gustav Davidsson aus der Luft fischte.

In der Folge ließen die Gastgeber aber zahlreiche Möglichkeiten aus, in Führung zu gehen. So endete für die Löwen eine lange Durststrecke. Nach der Rückkehr der Hamburger in die Bundesliga hatten sie alle vier Duelle mit den Norddeutschen verloren.