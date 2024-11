Hamburgs Handballer unterliegen dem VfL Gummersbach

Gummersbach (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben ihr Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach verloren. Beim Altmeister aus dem Oberbergischen gab es eine 29:33 (12:13)-Niederlage. Erfolgreichste Werfer waren mit je acht Toren Leif Tissier für Hamburg und Ole Pregler für Gummersbach.

Schon vor dem Anpfiff in der Schwalbe-Arena hatte es eine positive Nachricht für die Hamburger gegeben. Nach seiner Knieverletzung und einer anschließenden Viruserkranung stand der ungarische Rückraum-Linkshänder Zoran Ilic erstmals in dieser Saison im Kader.

Torarme Anfangsphase

In der Anfangsphase geizten dann beide Mannschaften mit Treffern. Es dauerte bis zur neunten Spielminute, ehe Frederik Bo Andersen mit dem 1:0 für die Gäste den ersten Treffer der Partie erzielte. Davor war unter anderem Casper Mortensen mit einem Siebenmeter an VfL-Torhüter Dominik Kuzmanovic gescheitert.

In der 26. Minute gingen die Norddeutschen durch Frederik Bo Andersen mit 12:11 in Führung, doch dann gelang bis zur Halbzeit kein weiterer Treffer mehr. Auch in der zweiten Hälfte fehlte vor allem die Konstanz im Hamburger Spiel. In der 48. Minute stellte der VfL auf 25:21. Dieser Vorsprung hatte bis zum Abpfiff Bestand.