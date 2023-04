Hamburgs Handballer spielen 27:27 gegen den TVB Stuttgart

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat erstmals in diesem Jahr einen Punkt in einem Heimspiel abgegeben. Die Hanseaten trennten sich am Sonntag 27:27 (12:11) vom TVB Stuttgart. Beste Werfer waren die Hamburger Casper Mortensen und Dani Baijens mit je sechs Toren sowie der Stuttgarter Egon Hanusz mit ebenfalls sechs Treffern.

Die Gastgeber taten sich in der mit 3750 Zuschauern ausverkauften Sporthalle Hamburg schwer gegen die abstiegsbedrohten Schwaben, die sich viel vorgenommen hatten. Schon in der 15. Minute sah Spielmacher Leif Tissier nach einem überharten Einsteigen gegen den Stuttgarter Hanusz die Rote Karte. Mit seinen Treffern zum 11:10 (27.) und 12:10 (28.) sorgte Baijens erstmals für einen Zwei-Tore-Vorsprung der Hanseaten.

Noch in der ersten Halbzeit musste Jacob Lassen mit dem Verdacht auf eine Schlüsselbeinverletzung vom Feld. Der Däne wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Für Lassen spielte der künftige Stuttgarter Nicolai Theilinger im rechten Rückraum und agierte recht wechselhaft. Die Stuttgarter glaubten an ihre Chance, führten in der 54. Minute mit 25:23. Aber das letzte Wort hatten die Hamburger, die durch Baijens noch zum verdienten Ausgleich kamen.

Vor dem Spiel hatte der HSVH die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem dänischen Linksaußen Mortensen bekannt gegeben. Der 33-Jährige bleibt nun bis zum 30. Juni 2026 bei den Hanseaten. Der Führende der Bundesliga-Torschützenliste, der schon in der Spielzeit 2015/16 für die Hamburger spielte, war 2021 von Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona an die Elbe gekommen.