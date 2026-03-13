Hamburgs Handballer setzen sich in Hannover durch

Hannover (dpa) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben nach zuvor sieben Niederlagen in Serie wieder einen Auswärtssieg gefeiert. Im Nordduell mit der TSV Hannover-Burgdorf gab es einen 37:35 (18:18)-Erfolg. Beste Werfer vor 9.900 Zuschauern in der ausverkauften ZAG-Arena waren Justus Fischer mit zehn Toren für Hannover und Nicolaj Jörgensen mit 14 Treffern für Hamburg.

Die Gastgeber konnten sich in der ersten Hälfte bei Fischer und Joel Birlehm bedanken, dass sie nicht deutlich ins Hintertreffen gerieten und mit einem Remis in die Pause gingen. Nationalspieler Fischer traf vor der Pause dreimal ins leere Tor der Gäste, Torwart Birlehm wehrte die Siebenmeter von Frederik Bo Andersen und Casper Mortensen ab.

Hannover bekommt keine Sicherheit ins Spiel

Der zweite Abschnitt begann mit dem nächsten Siebenmeterpatzer von Andersen, der den Ball über das Tor setzte. Sicherheit bekamen die Hannoveraner aber weiterhin nicht in ihr Spiel. Im Gegenteil: HSVH-Linksaußen Kaj Geenen erzielte in der 46. Minute das 27:24 für die Hanseaten, Jörgensen erhöhte wenig später auf 30:26 (50.). Die Gastgeber verkürzten in der spannenden Endphase mehrfach auf einen Treffer, doch die Wende gelang nicht mehr.