Hamburgs Handballer ohne Tissier gegen Lübeck

Hamburg (dpa/lno) – Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg müssen im Heimspiel am Freitag (20.00 Uhr/sportdeutschland.tv) auf ihren Spielmacher Leif Tissier verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der 21-Jährige bei der 27:29-Niederlage in der vergangenen Woche beim TuS Fürstenfeldbruck eine Knieverletzung zugezogen. Bei einer MRT-Untersuchung wurde festgestellt, dass das vordere Kreuzband des linken Knies überstreckt wurde, aber nicht gerissen ist. Zum Heimspiel am kommenden Dienstag gegen den EHV Aue plant der Club mit der Rückkehr des Regisseurs.

