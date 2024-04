Hamburgs Handballer müssen auf Tomislav Severec verzichten

Am Ball Tomislav Severec (HSV) gegen Petter Overby (Kiel). Claus Bergmann/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss die aktuelle Spielzeit ohne den Rückraumspieler Tomislav Severec beenden. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der Kroate im Spiel beim TVB Stuttgart (26:35) zwei Tage zuvor die linke Achillessehne gerissen. Der 26-Jährige soll in den nächsten Tagen operiert werden und fällt für mehrere Monate aus. Da auch Dominik Axmann und Andreas Magaard nach ihren Kreuzbandrissen noch fehlen, verschärft sich die personelle Lage beim Tabellen-Neunten. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) empfangen die Hamburger den abstiegsbedrohten Bergischen HC.