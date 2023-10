Hamburgs Handballer kassieren Niederlage gegen Stuttgart

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Gegen den TVB Stuttgart gab es für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am Donnerstag vor 3004 Zuschauern ein 31:36 (14:19). Mit 8:10 Punkten bleiben die Hamburger Tabellenneunter. Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren Casper Mortensen und Dani Baijens mit je sechs Toren. Für die Gäste erzielte Max Häfner sieben Treffer.

Der HSV startete besser und strukturierter in die Partie. Die Stuttgarter, die am vergangenen Sonntag einen 34:31-Heimsieg über die SG Flensburg-Handewitt gefeiert hatten, brauchten einige Angriffe, um zu ihrem Rhythmus zu finden. Schon in der zwölften Minute gab es einen Schockmoment für die Gäste, als der Litauer Jonas Truchanovicius nach einem unglücklichen Kontakt mit Hamburgs Dominik Axmann mit einer Knieverletzung vom Feld musste.

Für die Schwaben war die Verletzung ein Aufbruchssignal. Dank fünf Treffern in Serie gingen sie beim 9:8 (19.) erstmals in Führung, die bis auf 17:12 (27.) anwuchs. Die Gastgeber kamen mit neuem Fokus aus der Kabine, schafften es aber nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Auch weil Stuttgarts Silvio Heinevetter klare Vorteile im Duell der ehemaligen Nationaltorhüter gegen Hamburgs Johannes Bitter hatte, gab es einen verdienten Sieg für den TVB.