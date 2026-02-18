Hamburgs Handballer holen Waliullin zurück

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben auf ihre angespannte Personalsituation reagiert. Wie der Club mitteilte, kehrt Abwehrspezialist Asat Waliullin bis zum Ende der Saison in die Hansestadt zurück. Der 2,05 Meter große Russe spielte bereits von 2021 bis 2025 für das Team von HSVH-Coach Torsten Jansen. Zuletzt stand der 35-Jährige bis Ende vergangenen Jahres beim Liga-Rivalen GWD Minden unter Vertrag.

Bei den Hamburgern fallen in Andreas Magaard und Dominik Axmann aktuell zwei starke Abwehrspieler aus. In die zweite Saisonhälfte startete das Jansen-Team mit Niederlagen gegen den SC DHfK Leipzig und die SG Flensburg-Handewitt. Am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) ist die MT Melsungen zu Gast.