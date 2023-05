Hamburgs Handballer feiern souveränen 35:31-Sieg in Minden

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den sechsten Auswärtssieg in der laufenden Saison geschafft. Die Norddeutschen feierten am Mittwoch beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden einen souveränen 35:31 (16:14)-Auswärtssieg. Dani Baijens und Casper Mortensen waren mit je acht Toren beste Werfer der Hamburger. Für die Ostwestfalen war Mohamed Amine Darmoul neunmal erfolgreich.

Für die ersten Höhepunkte in der Partie sorgte HSVH-Schlussmann Jens Vortmann. Der Vertreter des am Knie operierten Johannes Bitter zeigte nicht nur starke Paraden, sondern zeichnete sich auch als Torschütze aus. Die Treffer zum 6:2 (6. Minute) und 7:2 (7.) erzielte der 35-Jährige mit Würfen in das leere Tor der Gastgeber. In der Folge bauten die Hanseaten ihre Führung auf fünf Tore (9:4/11.) aus.

Auch in der zweiten Halbzeit sorgte Vortmann dafür, dass die Hamburger stets mit zwei bis drei Treffen vorn lagen. Mit einem Ballgewinn und seinem anschließenden Tempogegenstoßtreffer zum 31:27 (54.) brachte Linksaußen Mortensen die Hamburger dann auf die Siegerstraße.

Bereits am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) geht es für die Schützlinge von HSVH-Trainer Torsten Jansen weiter. Zu Gast in der Hansestadt ist dann die ebenfalls noch abstiegsbedrohte HSG Wetzlar.