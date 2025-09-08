Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Freibäder schließen am Freitag. Aufgrund der schlechten Wetterprognosen für die nächsten Wochen endet an dem Tag die Saison, wie der städtische Betreiber Bäderland Hamburg mitteilte.

Trotz des teils regnerischen Wetters müsse man festhalten, «dass es ein typischer Hamburger Sommer war», sagte ein Pressesprecher des Bäderlands.

Das Freibad Marienhöfe schließe wegen einer Ruhetagsregel bereits am Dienstag.

Als Ersatz öffnen am Freitag die Hallenbäder und Thermen in Billstedt, Finkenwerder und Blankenese. Die Kaifusole und Bartholomäustherme öffnen den Angaben zufolge einen Tag später.