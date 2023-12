Hamburgs Eisbärin wird ein Jahr alt: Feier mit Lachs-Torte

Hamburg (dpa/lno) –

Leckeres Essen und neues Spielzeug: Die kleine Eisbärin Anouk des Hamburger Tierparks Hagenbeck hat am Montag vorzeitig ihren ersten Geburtstag gefeiert. Gleich am Morgen hatten die Tierpfleger die Überraschungen im Eismeer für die Eisbärin und ihre Mutter drapiert. «Die Torte besteht aus einer Mischung aus Fisch, Hack, Lachsöl, Gelatine und ein bisschen Sahne, damit alles zusammenhält», sagte Zootierarzt Michael Flügger dazu. Anouk wurde am 19. Dezember 2022 in der Wurfhöhle des Eisbären-Geheges geboren. Seitdem kümmert sich Mutter Victoria sehr fürsorglich um ihren Nachwuchs, wie der Zootierarzt weiter sagte.

Das zeigte sich auch am Montag im Eismeer: Ganz einträchtig und ohne Streit futterten Mutter und Kind die mehrstöckige Torte auf. Gleich danach stürzte sich Anouk auch schon auf ihre Spielsachen und in das etwa fünf bis acht Grad kalte Wasser. So gab es für das neugierige, ungestüme und energiegeladene Eisbärenmädchen nicht nur einen zu einem Würfel zusammengebundenen leuchtend-orangefarbenen Feuerwehrschlauch, sondern auch eine große weiße runde Boje. Den ganzen Vormittag über sprang Anouk immer wieder auf die beiden im Wassergraben schwimmenden Spielsachen, tauchte ab, warf sie durch die Luft und hechtete wieder drauf.

Mit Anouks Geburt war nach 21 Jahren erstmals wieder ein Eisbär im Tierpark Hagenbeck auf die Welt gekommen. Zuletzt war Victoria – ihre Mutter – dort geboren worden. Anouk Vater Kap hat den Tierpark bereits wieder verlassen.