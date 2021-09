Hamburgs Corona-Inzidenz sinkt auf 82,5

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Wochenvergleich weiter gesunken. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde kamen am Montag 155 neu nachgewiesene Infektionen hinzu. Das sind 22 mehr als am Sonntag und 40 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, sank von 84,6 auf 82,5. Vor einer Woche hatte der Wert 90,7 betragen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich mindestens 88.571 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 82.500 von ihnen gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, stieg dem Institut zufolge um 3 auf 1662.

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden am Montagvormittag laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 50 Covid-19-Patienten behandelt, von denen 28 invasiv beatmet werden mussten. Die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt hatte die Gesundheitsbehörde zuletzt am Freitag mit 127 angegeben, die der Intensivpatienten auch mit 50.

