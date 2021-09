Hamburgs Corona-Inzidenz fällt leicht auf 60,4

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Sonntag leicht gesunken. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche verringerte sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 61,2 auf 60,4. Vor einer Woche hatte der Wert noch 68,0 betragen.

Am Sonntag kamen 129 neu nachgewiesene Corona-Fälle hinzu. Das sind 62 mehr als am Samstag. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 90.861 Menschen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert, 84.800 von ihnen gelten als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 110 Covid-19-Patienten behandelt, 3 weniger als am Donnerstag. 46 von ihnen lagen auf Intensivstationen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich den Angaben zufolge – Stand Samstag – um 2 auf 1719.

Bis einschließlich Donnerstag wurden 1.316.241 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 71,1 Prozent der Bevölkerung. 1.248.355 Menschen oder 67,4 Prozent der Hamburger sind vollständig geimpft.

© dpa-infocom, dpa:210926-99-366250/3

RKI-Zahlen

RKI-Dashboard

RKI-Impfquoten

Divi-Intensivregister

Informationen zur Corona-Schutzimpfung

KBV-Plattform Impfterminservice.de

Impfdashboard

Corona-Zahlen Hamburg