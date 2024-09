Hamburgs CDU-Chef will Merz unterstützen

Hamburgs CDU-Vorsitzender Dennis Thering will Friedrich Merz als Kanzlerkandidat unterstützen. Markus Scholz/dpa

Hamburgs CDU-Vorsitzender Dennis Thering hat Parteichef Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten der Union seine Unterstützung zugesichert. «Friedrich Merz ist der richtige Kandidat zur richtigen Zeit», sagte der CDU-Oppositionsführer in der Hamburgischen Bürgerschaft. Er habe in einer sehr schwierigen Zeit für die Union politische Verantwortung und Führung übernommen, habe die Partei geeint und die Bundestagsfraktion wieder wettbewerbsfähig gemacht.

Die Union will mit Merz in die Bundestagswahl 2025 gehen. CSU-Chef Markus Söder überlässt dem CDU-Vorsitzenden die Spitzenkandidatur. «Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz machts. Ich bin damit fein und unterstütze es ausdrücklich», sagte der bayerische Ministerpräsident in Berlin.

Zuvor hatte bereits der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt, aktuell für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung zu stehen, und Merz zu unterstützen. Wüst war lange als potenzieller Anwärter auf die Kanzlerkandidatur gehandelt worden – neben Merz und Söder.

«Dank Friedrich Merz ist das Verhältnis zwischen CDU und CSU heute so gut wie lange nicht mehr», betonte Thering. Er sei überzeugt, dass die einvernehmliche Entscheidung für Merz als Kanzlerkandidat die Chancen der Union erheblich steigere. Die Ampel-Regierung in Berlin betreibe eine für das Land desaströse Politik und müsse abgelöst werden. «Nur eine starke Union wird unser Land zu neuer Stärke führen, und als CDU Hamburg werden wir unseren Teil dazu beitragen und Friedrich Merz mit aller Kraft unterstützen», sagte Thering.