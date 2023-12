Hamburgs CDU bleibt bei Kritik an HHLA/MSC-Deal der Stadt

Blick auf das Logo der HHLA am Containerterminal Tollerort im Hamburger Hafen. Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger CDU hat ihre Kritik an der Kooperation der Stadt und der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA bekräftigt. «Noch immer ist der rot-grüne Hafen-Deal völlig intransparent», sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion in der Bürgerschaft, Götze Wiese, am Dienstag. «Die entscheidende Frage lautet weiter: Ist der Deal gut für die Stadt? Die Antwort ist weiterhin: nein.»

Alle wesentlichen Vorbehalte blieben bestehen, sagte Wiese. Dazu gehöre die Frage, warum die Stadt ihre strategische HHLA-Beteiligung «zu so einem absurd niedrigen Wert» verkaufe und warum es keine Ausschreibung gegeben habe. «Wie konnte eine für Hamburg so wichtige Frage zur geheimen Kommandosache im Hinterzimmer werden?», kritisierte Wiese. «Warum wird MSC nicht eine bloße Terminal-Beteiligung angeboten, wie man es zum Beispiel bei Hapag-Lloyd gemacht hat?»

Die Stadt Hamburg und die weltgrößte Reederei wollen die HHLA als Gemeinschaftsunternehmen führen, bei dem die Stadt eine Mehrheit von 50,1 Prozent hält. Beide Partner halten nach Ablauf eines MSC-Übernahmeangebots an HHLA-Aktionäre rund 92,3 Prozent an dem Hamburger Unternehmen.