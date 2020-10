Hamburgs Bürgermeister: Zweiten Lockdown verhindern

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) desinfiziert sich die Hände. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dazu aufgerufen, einen erneuten Lockdown zu verhindern. Es dürfe nicht das passieren, was europäische Nachbarländer derzeit erlebten, in denen es drastischere Einschnitte gebe, die einem Lockdown oder einem Teil-Lockdown nahe kämen, sagte Tschentscher am Freitag in Berlin nach einer Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern mehrerer deutscher Großstädte.

Der SPD-Politiker begrüßte den Beschluss zu weiteren Beschränkungen. In der Videoschalte besprachen die Teilnehmer, dass weitere «gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich» seien, wenn der Anstieg der Infektionszahlen trotz weiterer vereinbarter Maßnahmen nicht binnen zehn Tagen zum Stillstand kämen.

Tschentscher befürwortete außerdem die Beschränkung für ausländische Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Diese Quarantäne-Regelung mit einem Test nach fünf Tagen gebe Sicherheit, dass keine Reiserückkehr-Infektionen aufträten, erklärte er.

Angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen beriet Merkel mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage in einer Videokonferenz.

