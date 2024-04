Tschentscher bei Klitschko: Hamburg steht an Kiews Seite

Kiew (dpa) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und sein Kiewer Amtskollege Vitali Klitschko haben die Verbundenheit ihrer Städte in Zeiten des russischen Angriffskrieges betont. Nicht nur militärische Hilfe sei wichtig, sondern auch die zivile Unterstützung, sagte Klitschko am Montag bei dem Treffen mit Tschentscher im Kiewer Rathaus, bei dem der Gast aus der Hansestadt drei Linienbusse der Hamburger Hochbahn übergab. Der Besuch habe für alle Bürgerinnen und Bürger der Ukraine auch eine symbolische Bedeutung. «Er zeigt, dass wir nicht allein sind», sagte Klitschko.

Tschentscher war am Morgen mit dem Zug aus Polen in Kiew angekommen – als erster Chef einer deutschen Landesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch zuvor nicht angekündigt worden.

Der Pakt für Solidarität und Zukunft, den Klitschko und er bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn für ihre Städte geschlossen hatten, sei nicht nur ein politisches Signal, sagte Tschentscher. «Gerade auf praktischer Ebene ist es wichtig in so einer schwierigen Situation, in der die Stadt Kiew ja immer noch Angriffsziel russischer Raketen und Drohnen ist, dass das normale Leben weitergehen kann, dass die Wasserversorgung klappt, dass die Krankenhausversorgung aufrechterhalten wird, aber dass eben auch Rettungsdienst und der öffentliche Nahverkehr geht.»

Im Innenhof des Rathauses standen neben den Hamburger Bussen auch drei Rettungswagen der Hamburger Feuerwehr, die nun in Kiew im Einsatz sind. Hamburg wolle zusammen mit seinen Partnern, den Hilfsorganisationea #WeAreallUkrainians und Hanesatic Help sowie der Handelskammer Hamburg, praktische Hilfe leisten. «Und deswegen sind mittlerweile neun Rettungswagen und schon sechs HVV-Busse nach Kiew gekommen», sagte Tschentscher. Sechs weitere Busse würden folgen.

Im Rahmen des Städtepakts wurden bereits knapp 330 Paletten an Hilfsgütern, gespendet von Hamburger Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen nach Kiew gebracht. Hinzu kamen private Geldspenden von mehr als 300.000 Euro. Außerdem wurden Generatoren und Pumpen für die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung geliefert.

Kooperationen gibt es unter anderem zwischen der Hamburger Verkehrsbehörde und den Kiewer Transportbetrieben und zwischen Hamburg Wasser und dem ukrainischen Versorger Kyiv Vodokanal. Eine mögliche Intensivierung der Zusammenarbeit war auch Thema eines Gesprächs Tschentschers mit dem stellvertretenden ukrainischen Regierungschef und Infrastrukturminister Olexander Kubrakow.

Für eine bessere medizinische Versorgung wurden der ukrainischen Hauptstadt zudem Lungenautomaten und mehr als 100 Paletten mit Medizinprodukten im Wert von über einer Million Euro von Hamburg gespendet. In einem Kiewer Krankenhaus, in dem auch Kriegsverletzte behandelt werden, machte sich der Arzt Tschentscher selbst ein Bild von der Lage.

Mit privaten Spenden aus der Hansestadt entstand in Kiew ein Tagesbetreuungszentrum für traumatisierte Kinder, das Tschentscher ebenfalls besuchte. Wladimir Klitschko, Bruder des Bürgermeisters, betonte das Leid ukrainischer Kinder und Jugendlicher, die aus den von Russland besetzten Gebieten verschleppt würden. «Ihnen wird die Kindheit gestohlen.» In der Tageseinrichtung würden sie psychologisch betreut, «sodass sie ihre Kindheit wieder spüren können».

Tschentscher zeigte sich vom Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression beeindruckt. Die Menschen stellten sich ihr «mit Mut, Ausdauer und großer Kraft entgegen», sagte er. «Unsere Unterstützung in der Krise muss fortgeführt werden, bis der Krieg beendet ist und der Wiederaufbau beginnen kann», sagte er.

Die Partnerschaft sei jedoch keine Einbahnstraße, betonte Vitali Klitschko. «Das ist auch eine sehr wichtige Message an Deutschland.» Russlands Präsident Wladimir Putin gehe es nicht nur um die Ukraine, wo gerade die Frontlinie verlaufe, sondern um den gesamten früheren Machtbereich der Sowjetunion. «Wir schützen also nicht nur unser Land, wir schützen jeden von euch.» Dazu sei man aber auf Hilfe angewiesen. «Ohne die Unterstützung von unseren Partnern könnten wir nicht überleben.»

Auf dem Weg in die Ukraine hatte Tschentscher am Sonntagnachmittag bei einem Zwischenstopp im südostpolnischen Józefów der Opfer eines Massakers gedacht, das Angehörige einer Hamburger Polizeieinheit dort im Zweiten Weltkrieg angerichtet hatten. An einer Gedenkstätte in einem nahen Wald legte er einen Kranz nieder. Dort hatten 1942 Angehörige des Hamburger Reserve-Polizeibataillons 101 nach der Einnahme der Stadt durch die deutsche Wehrmacht rund 1500 jüdische Kinder, Frauen und Männer erschossen.