Hamburgs Basketballer verpassen Überraschung erneut

Cluj-Napoca (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg müssen weiter auf ihren ersten Erfolg im Eurocup dieser Saison warten. In seinem letzten Auswärtsspiel unterlag das Schlusslicht beim favorisierten U-BT Cluj-Napoca aus Rumänien mit 92:103 (39:50) und kassierte im 14. Spiel die 14. Niederlage.

Drei Duelle hatten die beiden Clubs in diesem Wettbewerb bereits vor dem erneuten Aufeinandertreffen bestritten. Dreimal musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky deutlich geschlagen geben. Das beste Ergebnis aus Sicht des Basketball-Bundesligisten war das 76:95 aus dem Hinrundenspiel. Im vierten Vergleich betrug die Differenz schon nach wenigen Minuten bereits 18 Punkte, nachdem die Hamburger defensiv überhaupt keinen Zugriff auf die Gastgeber bekommen hatten und mit 5:23 ins Hintertreffen geraten waren.

Im zweiten Abschnitt aber kämpften sich die Hanseaten bis auf 34:37 an die Rumänen heran, mussten Cluj danach jedoch wieder ziehen lassen. Zudem misslang den Towers auch der Auftakt in die zweite Hälfte. Zwar sorgte Martin Breunig für den ersten Korb, auf den allerdings ein 10:0-Lauf von Cluj folgte. Mit 57:78 ging es für die Hamburger schließlich ins vierte Viertel. Erneut sah es nach einer deutlichen Niederlage aus. Doch den Towers gelangen noch 35 Punkte. Für eine erfolgreiche Aufholjagd reichte diese Ausbeute am Ende aber nicht mehr.