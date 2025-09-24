Hamburgs Basketballer scheitern erneut in Runde eins

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Basketballer der Veolia Towers Hamburg hat die neue Saison mit einer Enttäuschung begonnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag zum Auftakt des BBL-Pokals dem Bundesligakonkurrenten BMA365 Baskets Bamberg mit 89:94 (38:45) und verpasste erneut den Einzug ins Achtelfinale. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Justin Edler-Davis (24 Punkte).

Vor nur 1.679 Zuschauern in der Inselpark Arena erwischten die Hanseaten den besseren Start, offenbarten im weiteren Verlauf des ersten Viertels aber Schwächen in der Abwehr. Bamberg wiederum war bei den Defensiv-Rebounds besser und profitierte zudem von einer starken Dreierquote (4/5).

Vorentscheidung 80 Sekunden vor Schluss

Bis zur Pause gelang es den Hamburgern jedoch, den Rückstand auf sieben Punkte zu verkürzen. Allerdings vergaben die Hausherren einige gute Möglichkeiten für ein besseres Ergebnis.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hamburger den Druck weiter. Eine Minute vor Ende des dritten Abschnitts übernahmen die Towers nach einem Korbleger von Zacharie Perrin zum 62:60 schließlich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder die Führung.

Im umkämpften Schlussabschnitt erwiesen sich die Süddeutschen jedoch als die effektiveren Schützen. 80 Sekunden vor dem Ende traf Cobe Williams per Dreier zum 88:82 und sorgte für die Vorentscheidung.