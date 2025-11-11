Hamburgs Basketballer mit nächster Niederlage

Breslau (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg bleiben im Eurocup weiterhin Punktelieferant in der Gruppe A. Das Schlusslicht verlor beim polnischen Club Slask Wroclaw trotz zweier Aufholjagden in der zweiten Halbzeit doch noch deutlich mit 81:92 (46:49) und kassierte damit auch im siebten Spiel eine Niederlage.

Dabei hatte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den deutlichen besseren Start erwischt. Defensiv ließen die Hanseaten kaum etwas zu und zogen schnell auf 11:4 davon. Bis zum Ende des ersten Viertels war der Vorsprung jedoch auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Im weiteren Verlauf bis kurz vor der Pause blieb es dann ein Duell auf Augenhöhe.

Wie es schon häufiger bei den Auftritten der Hamburger in den vergangenen Wochen der Fall war, verlor das Team jedoch nach Wiederbeginn die Struktur. Während es im Angriff nun kaum noch erfolgreiche Abschlüsse gab, kam der Gegner meist zu einfachen Körben und führte im dritten Spielabschnitt plötzlich mit 65:51.

Die Hamburger aber bewiesen Moral. Erst kämpfte sich das Team auf vier Punkte heran, dann sorgte Justin Edler-Davis zweieinhalb Minuten vor Schluss mit einem Dreier für das 81:83, nachdem die Towers zwischenzeitlich mit 69:81 wieder deutlich ins Hintertreffen geraten waren. Doch abwenden konnten die Hanseaten die Niederlage trotz des erneuten Comebacks nicht mehr.