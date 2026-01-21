Hamburgs Basketballer mit erstem Triumph

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Tage nach dem Erfolg über Ulm in der BBL haben die Basketballer von Veolia Towers Hamburg im Eurocup nachgelegt und gleich zwei Negativ-Serien beendet. Nach zuvor 14 Niederlagen in dieser Saison setzte sich die Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschky überraschend mit 95:87 (54:44) gegen den Play-off-Kandidaten Umana Reyer Venice durch. Damit feierten die Hanseaten vor 909 Zuschauern in der Inselpark Arena im mittlerweile sechsten Duell mit den Italienern in diesem Wettbewerb zugleich den ersten Sieg überhaupt. Trotz des überraschenden Erfolges bleiben die Towers allerdings abgeschlagenes Schlusslicht in der Gruppe A.

Die Hamburger erwiesen sich in der ersten Halbzeit insgesamt als das effektivere Team. Nach dem 12:10 von Venice drehten die Towers den knappen Rückstand in eine 21:14-Führung um. Als die Gäste im zweiten Viertel nach rund sechseinhalb Minuten mit einem Distanzwurf von Denzel Valentine zum 42:42 wieder gleichgezogen hatten und die Partie zu kippen schien, leitete Ross Williams wiederum mit einem Dreier einen 12:2-Lauf seiner Mannschaft zum 54:44-Pausenstand ein.

Offensiv war von den Hanseaten nach dem Seitenwechsel dann aber erst einmal kaum noch etwas zu sehen. Venice dominierte das dritte Viertel und kam zum 64:64-Ausgleich. Doch auch diesen Rückschlag steckte der mittlerweile deutlich gefestigter auftretende Tabellen-17. der BBL weg und feierte nach einem starken Schlussabschnitt den verdienten Sieg.