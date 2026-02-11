Hamburgs Basketballer mit deutlicher Niederlage zum Abschied

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist zum Abschluss der Hauptrunde im Eurocup ein letztes Erfolgserlebnis versagt geblieben. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschy, die zuvor schon als Tabellenletzter feststand, unterlag Baxi Manresa (Spanien) vor 1.336 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 94:116 (54:61) kassierte damit die 16. Niederlage im 18. Spiel.

Dass der Basketball-Bundesligist diese Saison auf dem letzten Rang der A-Gruppe beenden würde, stand schon vor dem finalen Auftritt fest. Dennoch wollten die Hanseaten an ihre in den vergangenen Wochen guten Leistungen in der Basketball-Bundesliga anknüpfen und auf ihrer Europa-Tour wenigstens noch den dritten Triumph feiern. Dabei geriet die erste Halbzeit zu einem Korbfestival, in dem die Hanseaten den favorisierten Gästen bis kurz vor der Pause Paroli bieten konnten.

Spanier aus der Distanz treffsicher

Die Spanier blieben aber auch nach dem Seitenwechsel das effektivere Team und bauten ihren Vorsprung dank einer hohen Dreier-Quote weiter aus. In den letzten Minuten vergaben die Hanseaten dann einige Chancen, um ihrerseits wenigstens die 100er-Marke zu knacken, und mussten sich letztendlich klar geschlagen geben. Bester Towers-Werfer war Devon Daniels, der 22 Punkte erzielte.