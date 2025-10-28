Hamburgs Basketballer kassieren nächste Niederlage

Hamburg (dpa/lno) –

Der Negativlauf der Veolia Towers Hamburg in dieser Basketball-Saison geht weiter. Im EuroCup verlor die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky in der Inselpark Arena gegen den rumänischen Club U-BT Cluj-Napoca mit 76:95 (30:52) und blieb damit auch im fünften internationalen Auftritt erfolglos. Inklusive des Pokal-Aus und der Bundesliga kassierten die Hanseaten die zehnte Niederlage nacheinander.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Cluj-Napoca beide Duelle mit den Towers klar für sich entschieden. Das dritte Aufeinandertreffen konnten die Hamburger nach einem holprigen Beginn jedoch erst einmal nahezu ausgeglichen gestalten. Größtes Manko der Towers im ersten Viertel waren die Distanzwürfe. Sechs Versuche blieben erfolglos. Bis zur Pause ließen die Hanseaten jedoch offensiv wie defensiv deutlich nach und gerieten so bereits deutlich in Rückstand.

Kampflos wollte sich der Tabellenletzte der Bundesliga aber nicht geschlagen geben und agierte nach dem Seitenwechsel sichtlich couragierter. Mitte des Schlussviertels betrug der Abstand nach einem Dreier von Carlos Stewart nur noch 13 Punkte. Doch zu mehr sollte es nicht reichen, denn Cluj-Napoca erhöhte den Druck und baute den Vorsprung wieder aus.