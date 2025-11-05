Hamburgs Basketballer erleben nächstes Debakel

Venedig (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist auch in ihrem zwölften Pflichtspiel in dieser Saison ein Erfolgserlebnis versagt geblieben. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky musste sich im Eurocup bei Umana Reyer Venice mit 55:90 (25:47) erneut geschlagen geben. Auf ihrer Europa-Tour verließen die Hanseaten damit auch im sechsten Gruppenspiel das Parkett als Verlierer und unterlagen auch im fünften direkten Duell mit den Italienern in diesem Wettbewerb. Bester Werfer war Carlos Stewart (17 Punkte).

Zum Wochenbeginn hatte es beim Schlusslicht der BBL Veränderungen gegeben. So gehört Eric Reed nicht mehr zum Kader, während LJ Thorpe aktuell verletzungsbedingt ausfällt. Dafür feierte Martin Breunig sein Debüt. Der Profi, der vergangene Saison beim Ligakonkurrenten MBC spielte, konnte allerdings auch nicht verhindern, dass die Towers nach einem guten ersten Viertel im zweiten Abschnitt offensiv eine desolate Vorstellung ablieferten. Binnen fünf Minuten zogen die Gastgeber nach einem 16:2-Lauf auf 38:20 davon und lagen zur Pause schließlich mit 22 Punkten vorn.

Den Hamburger fehlten auch nach der Pause die Mittel und Möglichkeiten, um wenigstens noch einmal für Spannung zu sorgen. Zwar erhöhten die Hanseaten ihre Trefferquote, an dem deutlichen Ausgang der Partie aber änderte das nichts.