Hamburgs Amateurfußball startet am 25. September neue Serie

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Amateurfußballer nehmen am 25. September den Spielbetrieb der Saison 2020/21 auf. Wie der Hamburger Fußballverband (HFV) am Freitag mitteilte, unterliegen alle Partien strengen Hygienevorschriften und der jeweils aktuellen Corona-Verordnung der Stadt. Das Ende der Serie ist für den 20. Juni kommenden Jahres vorgesehen.

Bei den Männern wird von der Oberliga bis zur Kreisklasse B nur eine einfache Hinrunde gespielt. Danach geht es in einer Meister- und einer Abstiegsrunde weiter, in die keine Punkte mitgenommen werden. In den Frauenstaffeln gibt es unverändert eine Hin- und Rückrunde.

Mitteilung Hamburger Fußballverband

Rahmenspielplan Hamburger Fußball-Verband