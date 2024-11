Hamburgs Alsterfontäne geht in die Winterpause

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Alsterfontäne verabschiedet sich in die Winterpause. Die Fontäne werde am Dienstag in ihr Winterquartier gebracht, gewartet und auf die kommende Saison vorbereitet, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit. Seit Anfang April sprudelte die Pumpe rund 200 Kubikmeter Wasser pro Stunde bis zu 50 Meter in die Höhe.

Die Alsterfontäne ist seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1987 ein fester Bestandteil des Hamburger Stadtbildes und ein beliebtes Fotomotiv für Einheimische sowie Besucherinnen und Besucher gleichermaßen. Wie jedes Jahr endet ihre Saison im November, um der traditionellen Alstertanne Platz zu machen, die Ende des Monats die Binnenalster wieder im festlichen Glanz erstrahlen lassen wird.