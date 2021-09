Hamburgs AfD-Spitzenkandidat sieht «solides Ergebnis»

Hamburg (dpa/lno) – Der Spitzenkandidat der Hamburger AfD für die Bundestagswahl, Bernd Baumann, sieht im Abschneiden seiner Partei ein «solides Ergebnis». Trotz heftigem Gegenwindes lägen die Zahlen «in der Nähe der Daten, die wir beim letztes Mal hatten», sagte er am Sonntagabend. Gerade in Hamburg sei Wahlkampf für seine Partei nicht möglich gewesen. So habe man keine Großveranstaltungen abhalten können. «Alle Wirte wurden bedroht und mussten absagen», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion. «Dafür haben wir ein recht gutes Ergebnis.»

