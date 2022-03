Hamburger wollen für den Frieden in der Ukraine singen

Hamburg (dpa/lno) –

Der Landesmusikrat Hamburg lädt am Donnerstagabend zur Friedensdemo «Singen für den Frieden» auf dem Rathausmarkt Hamburg ein. «Der Landesmusikrat ist bestürzt über den russischen Angriff auf die Ukraine. Wir fordern ein sofortiges Ende aller Kriegshandlungen. Gemeinsam mit der ganzen Musikszene, mit Profis und Amateuren und allen, die sich anschließen, wollen wir unsere Stimmen für den Frieden erheben», heißt es in einer Mitteilung. «Wir rufen alle Menschen in Hamburg auf, mit uns gemeinsam für den Frieden zu singen, zu musizieren und sich so mit dem ukrainischen Volk solidarisch zu zeigen.» Die Aktion startet um 18.00 Uhr. Liedtexte und Noten gibt es unter www.lmr-hh.de.