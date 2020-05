Hamburger Windenergie-Messe verschoben auf Dezember

Hamburg (dpa) – Die Hamburger Fachmesse Windenergy wird von September auf den Dezember verschoben. «Im Hinblick auf die durch die Corona-Pandemie verursachten Einschränkungen bei der Durchführung von Großveranstaltungen und die internationalen Reisewarnungen haben wir uns entschlossen, die Windenergy Hamburg auf das Ende dieses Jahres zu verschieben», teilte die Hamburg Messe am Donnerstag mit.

Neuer Termin sei der 1. bis 4. Dezember an Stelle des 22. bis 25. September. Die Messe mit dem Schwerpunkt Offshore-Windenergie findet alle zwei Jahre statt und zieht rund 35 000 Fachbesucher aus aller Welt an. Zuvor hatte die Messegesellschaft bereits die Schiffbaumesse SMM vom September auf den 2. bis 5. Februar 2021 verschoben. Das Verbot für Großveranstaltungen gilt in Deutschland bis zum 31. August, wäre also eventuell im September gar nicht mehr in Kraft. Der Messe und den Ausstellern schien es aber wohl zu riskant, sich darauf zu verlassen.

Messe