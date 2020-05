Hamburger warten auf Entscheidungen über Corona-Lockerungen

Peter Tschentscher (SPD) bei einer Pressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In der Corona-Krise arbeitet auch der Hamburger Senat an Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen das neuartige Corona-Virus. Entscheidungen werden für diesen Dienstag erwartet. Ein Thema ist die Wiederzulassung von Gottesdiensten. Der Senat muss auch darüber hinaus festlegen, wie er die Vereinbarungen von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche konkret umsetzen will. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat bisher einen zurückhaltenden Kurs verfolgt.

Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben sollen in Deutschland vorerst weitgehend bestehen bleiben. Spielplätze können aber unter Auflagen öffnen und auch Gottesdienste wieder stattfinden. Auf die Öffnung von Museen, Gedenkstätten, Zoos und botanischen Gärten hatten sich die Regierungschefs ebenfalls verständigt. Restaurants und Kneipen sind weiterhin geschlossen. In den geöffneten Läden und im öffentlichen Nahverkehr müssen die Menschen Nase und Mund bedecken.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Hamburg ist um drei Fälle auf insgesamt 4834 gestiegen. Die niedrige Zunahme von Samstag auf Sonntag könnte laut Robert Koch-Institut (RKI) jedoch darauf zurückzuführen sein, dass aufgrund des Feiertags und des Wochenendes weniger Tests gemacht wurden, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Sie gehe unverändert von rund 970 Corona-Infizierten in der Hansestadt aus. Demnach können etwa 3700 der zuvor mit Sars-CoV-2 positiv getesteten und gemeldeten Hamburger als genesen betrachtet werden.

Seit der letzten Mitteilung vom Samstag seien sieben Hamburger aus der stationären Behandlung entlassen worden. Insgesamt waren zuletzt noch 145 Personen mit Wohnort Hamburg mit akuter Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung, 56 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. Bislang sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 164 Personen in Hamburg nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin beläuft sich die Zahl der Todesfälle auf 165 – die Differenz sei auf einen Meldeverzug durch das RKI zurückzuführen.