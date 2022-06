Hamburger VorleseVergnügen mit Kirsten Boie und Margit Auer

Hamburg (dpa/lno) –

Lesungen für Kinder an besonderen Orten: Das ist das Konzept beim Hamburger VorleseVergnügen vom 27. Juni bis zum 1. Juli. Am Vormittag gibt es Lesungen und Workshops für Schulklassen, am Nachmittag kann die ganze Familie beliebte Autorinnen und Autoren in der Flussschifferkirche erleben, teilten die Veranstalter mit. Karten für die 34 Veranstaltungen können direkt auf der Website des Festivals gebucht werden.

Am 27. Juni eröffnet Kinderbuchautorin Margit Auer mit ihrer «Schule der magischen Tiere» das Festival in der Flussschifferkirche in der Hafencity. Bei der Polizei in Alsterdorf liest Katja Reider aus «Kommissar Pfote» mit echten Polizeihunden. Der Botanische Garten ist Kulisse für «Karline und der Flaschengarten», im Zaubertheater wird «Escape School – Das Zauberbuch» präsentiert, und im Kaifu-Bad wird aus «Freibad» gelesen. In der Flussschifferkirche liest Hamburgs Ehrenbürgerin Kirsten Boie aus «Ein Sommer in Sommerby», Ulf Blanck erzählt Neues von den «Drei??? Kids» und Katja Brandis präsentiert ihren neuesten «Seawalkers-Band».

Initiiert und organisiert wird das Hamburger VorleseVergnügen vom Autorenteam Hamburger Lesezeichen. Fester Partner des Festivals sind die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften, die zudem in ihren Nachbarschaftstreffs spannende Begegnungen mit Autoren bieten.