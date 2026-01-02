Hamburger verlieren in Würzburg in letzter Minute

Würzburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg sind auch in das neue Jahr mit einer Niederlage gestartet. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag beim Tabellenzweiten Fitness First Würzburg Baskets trotz einer beeindruckenden Aufholjagd mit 88:91 (35:47) und ging damit im zwölften Spiel bereits zum zehnten Mal als Verlierer vom Feld.

In der Hamburger Auswahl standen auch wieder die zuletzt angeschlagenen Niklas Wimberg und Leonard Thorpe. Die beiden Leistungsträger konnten es jedoch nicht verhindern, dass die Hanseaten nach der zwischenzeitlichen 11:7-Führung einen 0:14-Lauf hinnehmen mussten und fortan einem Rückstand hinterherliefen. Würzburg, angeführt von Ex-Towers-Profi Brae Ivey, dominierte das Geschehen auf dem Feld und baute die Führung in den letzten Minuten des zweiten Viertels noch deutlich auf zwölf Punkte aus.

Entschieden war die Partie damit jedoch nicht. Hamburg kämpfte sich nach dem Seitenwechsel binnen drei Minuten mit einem 10:0-Lauf zurück und ging noch im dritten Abschnitt nach einem Korbleger von Thorpe mit 60:59 in Führung. Es blieb danach ein Duell auf Augenhöhe. 23 Sekunden vor Schluss aber war es dann ausgerechnet Ivey, der mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 87:83 den entscheidenden Vorsprung für die Baskets herauswarf.