Hamburger und Ukraine-Flüchtlinge arbeiten zusammen

Ehrenamtliche Helfer und ukrainische Flüchtlinge sortieren Spenden in der Kleiderkammer in Rissen. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ukrainische Flüchtlinge und Hamburger arbeiten seit Dienstag zusammen in der Kleiderkammer in Rissen. Das Besondere an diesem Projekt sei, dass ukrainische Kriegsvertriebene und Hamburger Freiwillige gemeinsam die Kleiderkammer befüllen, ordnen und die Geflüchteten dabei passende Kleidungsstücke unter den zahlreichen Spenden finden können, teilte der Ortsverband Hamburg-Mitte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit. «Dabei werden sie auch gleich durch Hamburger:innen willkommen geheißen und so schnell in die Stadt integriert.» Bei der Arbeit könnten sie zudem die ersten Worte Deutsch lernen und Kontakte knüpfen.