Hamburger U3 ab Montag teilweise gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Hamburger U-Bahnlinie U3 müssen ab Montag zwischen den Stationen Mundsburg und Barmbek Ersatzbusse nutzen. Der Streckenabschnitt ist laut Hochbahn wegen Bauarbeiten für acht Wochen gesperrt. Die Fahrzeit verlängere sich dadurch um bis zu 20 Minuten. Acht Stahlbrücken und vier Steinviadukte werden auf dem gesperrten Abschnitt erneuert.

Außerdem müsse die Sperrung an drei Wochenenden für Bauarbeiten am Gleis auf den Abschnitt Barmbek bis Berliner Tor ausgeweitet werden. Auch bei der S-Bahn gibt es seit Sonntagabend Einschränkungen. Die S3 und S5 fahren für zwei Wochen nicht zwischen Hamburg-Wilhelmsburg und Hamburg-Neugraben. Auch hier ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.