Hamburger SV wochenlang ohne Ludovit Reis

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss wochenlang auf Mittelfeldspieler Ludovit Reis verzichten. Nach Angaben des HSV zog sich der 24-Jährige am Sonntag in der Partie gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) eine schwere Muskelverletzung zu. Die Befürchtung, es könne ein Sehnenabriss im linken Oberschenkel sein, bewahrheitete sich nach eingehenden Untersuchungen nicht. Dennoch wird Reis lange Zeit fehlen und in den restlichen Spielen der Hinrunde nicht zur Verfügung stehen.